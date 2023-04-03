Зіткнулися автобус та 9 легковиків, багато потерпілих: подробиці масштабної аварії на трасі Київ-Житомир

За допомогою на місці вже звернулись двоє людей, ще до 10 осіб отримали синці та забої.

В ранковій аварії, що трапилася 3 квітня на Житомирській трасі поблизу Капітанівки, зіткнулися 10 транспортних засобів.

Про це повідомив Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Близько 7:30 потік автомобілів рухався в бік Києва. Водії, які їхали в середній смузі, зупинилися для надання переваги. У цей час водії лівої – також пригальмував. А водій автобуса “Setra” не зреагував на зміну дорожньої обстановки і допустив зіткнення з автомобілями попереду. Внаслідок цього, попередньо 9 автомобілів зазнали різних ушкоджень", - встановили попередньо поліцейські.

Станом на 8:30 відомо, що за допомогою на місці вже звернулись двоє людей - водій авто “Mitsubishi” та водійка “BMW”. Ще до 10 осіб отримали синці та забої.

На місці ДТП продовжують працювати правоохоронці. Деталі - згодом.

Нагадаємо, вранці 3 квітня у Київській області сталася масштабна аварія. На трасі Київ-Житомир зіткнулися автобус та п'ять легковиків.

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