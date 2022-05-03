Зірвані нігті, зв'язані руки: на Київщині виявили поховання закатованих цивільних (фото)

У селі Калинівка в Київській області виявили поховання двох цивільних, яких закатували та вбили російські окупанти.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він показав фото, на яких видно, що у загиблої жінки зірвані нігті та зв'язані руки.

"Скільки таких злочинів відбувається просто зараз на окупованих територіях? Росія обрала шлях терору мирного населення та має бути визнана державою – спонсором тероризму", - написав Подоляк.

Нагадаємо, за місяць від моменту деокупації Бучі у місті вдалося відновити майже всю критичну інфраструктуру. У місті створено реєстр ушкодженого майна, який налічує 1173 об'єкти – від багатоквартирних будинків до об'єктів критичної інфраструктури.

Фото: Михайло Подоляк

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