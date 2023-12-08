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Зимові канікули в Київській області: коли школярі будуть відпочивати

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Зимові канікули в Київській області: коли школярі будуть відпочивати

Зима. / Фото: Associated Press

Деякі громади області розпочнуть канікули від 25 грудня.

У школах Київської області зимові канікули в освітніх закладах розпочнуться в різний час і триватимуть від двох до трьох тижнів.

Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної військової адміністрації.

"Терміни залежать від сформованої структури навчального року в кожному окремому закладі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 45 громад області розпочнуть канікули від 25 грудня. Натомість 24 громади планують навчатися до 29 грудня, а тому тому канікули в їхніх школах розпочнуться від 1 січня 2024-го.

У 341 школі області канікули триватимуть два тижні, 286 закладів освіти відпочиватимуть протягом трьох тижнів. В КМДА пояснюють, що збільшена тривалість зимових канікул пов’язана з тим, що частина громад не проводила осінні канікули.

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Як повідомлялося, в Україні від січня збільшиться зарплата у вчителів. В Україні збільшили освітню субвенцію на 15,5 мільярда гривень. Основна частина грошей піде на зарплатню вчителям.

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Дата публікації
Перегляди
727
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