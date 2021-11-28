Зі столичного ЦУМу терміново евакуювали відвідувачів: що відбувається

Зі столичного ЦУМу терміново евакуювали відвідувачів: що відбувається

Авта з паркінгу виїжджають без оплати, в ресторанах клієнти не оплачують рахунки.

Увечері у неділю, 28 листопада, у столичному ЦУМі оголосили про термінову евакуацію всіх відвідувачів, до приміщення торговельно-розважального центру прибула поліція.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua з місця події.

Паркінг ЦУМу відкрили для виїзду автомобілів, не вимагаючи оплати за стоянку.

Фото: ТСН

Клієнтів ресторанів, розташованих у торговельно-розважальному центрі, який належить українському олігарху Рінату Ахемтові, просять негайно покинути приміщення, не оплачуючи рахунків.

Новина доповнюється