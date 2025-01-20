Жорстоко били і знімали на відео: в Мережу злили кадри знущань з дівчинки під Києвом

У Мережі оприлюднили відео, на якому старшокласники жорстоко знущаються з 12-річної дівчинки у Білій Церкві: б'ють, клеять жувальну гумку на голову та вимагають гроші. На інцидент вже відреагували в поліції. Що кажуть правоохоронці і яке покарання загрожує підліткам.

Про це в ексклюзиві TSN.UA розповіла Людмила Труфин.

Жорстоке побиття на Київщині

Днями у Мережі з’явилося відео жорстоких знущань старшокласників з дівчини. Судячи з опису під відео, подія відбулася у Білій Церкві на Київщині. Підлітки били дівчину ногами, руками, клеїли на голову жувальну гумку та вимагали гроші – 15 тисяч гривень. Крім того, у дівчини відібрали телефон. Один із присутніх хлопців цинічно пожартував: "У Ярослави сьогодні день святого побиття". Ще один юнак каже: "Навчись відповідати за слова і свої поступки, с**а". Третій додає: "До п’ятниці, щоб були бабки". А один з підлітків на прізвисько "Жаба" знімав ці знущання на відео.

Що кажуть у поліції

За фактом побиття школярки у Білій Церкві поліція відкрила кримінальне провадження. У поліції Київської області ТСН.ua розповіли, що повідомлення від матері про побиття доньки надійшло до поліції 11 січня. З'ясувалося, що потерпілій лише 12 років, а били її 15- та 16-річні хлопці та 12-річна дівчина.

"Жінка повідомила, що діти побили її 12-річну доньку. Зараз дізнавачі сектору дізнання за фактом побиття малолітньої дитини розпочали досудове розслідування за частиною 1 статі 125 ККУ. Поліцейські нададуть таким діям школярів правову оцінку – кожному фігуранту, які присутні на відео, згідно з вимогами чинного законодавства".

Правоохоронці під час перевірки з'ясували, що "тілесні ушкодження малолітній завдавали троє неповнолітніх – ровесниця потерпілої, 15 та 16-річні хлопці". Санкція вказаної статті передбачає покарання штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до одного року. За дії своїх неповнолітніх дітей, відповідатимуть батьки. У поліції зазначають, що досудове розслідування наразі триває і не виключають, що правова кваліфікація в може бути змінена, якщо виявлять певні додаткові обставини цієї події. Поки невідомо, з якої причини виник конфлікт між дітьми – наразі слідчі з’ясовують цю інформацію.

Подібний інцидент

Нагадаємо, що це вже не перший випадок жорстокої поведінки підлітків на Київщині. Так, влітку 2024 року у столиці посеред футбольного поля дівчата-підлітки побили 12-річну школярку. Подія сталася 2 серпня в Оболонському районі, проте, відомо про неї стало лише 4 серпня, після оприлюднення відео у соціальній мережі. Увага: наступні кадри - 18+.

Правоохоронці швидко встановили усіх неповнолітніх учасниць інциденту та разом із батьками запросили до управління поліції.

"Про даний інцидент правоохоронці дізналися, 4 серпня, через опубліковане відео у соціальній мережі. Пошуками учасниць бійки відразу зайнялися ювенальні поліцейські Оболонського управління поліції. За лічені години вони встановили потерпілу місцеву мешканку та чотирьох дівчат, які завдали їй тілесних ушкоджень. Встановлено, що потерпіла – 12-річна школярка. Четверо знайомих їй дівчат віком від 13 до 15 років запросили її на прогулянку футбольним полем, однак, під час зустрічі по черзі стали завдавати удари по голові та тілу".

Під час розмови із поліцейськими, неповнолітні порушниці пояснили, що завдали тілесні ушкодження товаришці через те, що вона нібито розпускала про них плітки. Наразі із 12-річною школяркою усе добре, її життю та здоров’ю нічого не загрожує. Слідчі районного управління поліції внесли цей факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція цієї статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, на Полтавщині підлітки зґвалтували 12-річного хлопчика, вони все зафільмували це все на відео і виклали в Мережу.

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