Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Жорстоке вбивство могильним хрестом на Дарницькому кладовищі: обвинувачений отримав суворе покарання

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
755
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Жорстоке вбивство могильним хрестом на Дарницькому кладовищі: обвинувачений отримав суворе покарання

Фото: Прес-служба МВС в Одеській області

Особу загиблого чоловіка наразі встановити не вдалося.

На Дарницькому кладовищі у Києві сталося жорстоке вбивство. Зловмисник забив невідомого чоловіка могильним хрестом.

Винуватця засуджено до 10,5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"Прокурором у суді доведено, що 3 липня 2021 року близько 19-ї години обвинувачений, перебуваючи на території Дарницького кладовища по вул. Тепловозній у м. Києві, побачив раніше не знайомого йому чоловіка. Між чоловіками виник словесний конфлікт, в ході якого обвинувачений, взявши до рук дерев’яний могильний хрест, що лежав поруч, став завдавати ним численних ударів у голову та тулуб потерпілого, спричинивши численні травми, несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що, не зупиняючись на скоєному, зловмисник продовжив ножем завдавати ударів чоловікові. У загиблого на тілі виявили понад 170 колото-різаних ран.

За результатом стаціонарної судово-психіатричної експертизи обвинуваченого визнано осудним. Він перебуває під вартою.

Особу загиблого чоловіка наразі встановити не вдалося.

Нагадаємо, в Києві озброєний грабіжник під виглядом кур'єра увірвався до квартири та погрожував убити дітей.

Як розпізнати тривожні розлади - роз’яснення від психотерапевта Олега Чабана

Як розпізнати тривожні розлади - роз’яснення від психотерапевта Олега Чабана

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
755
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація