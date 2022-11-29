Жорстоке вбивство могильним хрестом на Дарницькому кладовищі: обвинувачений отримав суворе покарання

На Дарницькому кладовищі у Києві сталося жорстоке вбивство. Зловмисник забив невідомого чоловіка могильним хрестом.

Винуватця засуджено до 10,5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"Прокурором у суді доведено, що 3 липня 2021 року близько 19-ї години обвинувачений, перебуваючи на території Дарницького кладовища по вул. Тепловозній у м. Києві, побачив раніше не знайомого йому чоловіка. Між чоловіками виник словесний конфлікт, в ході якого обвинувачений, взявши до рук дерев’яний могильний хрест, що лежав поруч, став завдавати ним численних ударів у голову та тулуб потерпілого, спричинивши численні травми, несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що, не зупиняючись на скоєному, зловмисник продовжив ножем завдавати ударів чоловікові. У загиблого на тілі виявили понад 170 колото-різаних ран.

За результатом стаціонарної судово-психіатричної експертизи обвинуваченого визнано осудним. Він перебуває під вартою.

Особу загиблого чоловіка наразі встановити не вдалося.

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