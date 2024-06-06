Жорстоке побиття колишнім втікачем-військовим працівника ТЦК у центрі Києва: з'явилося відео

За даними місцевого військкомату, військовослужбовець, на якого напав чоловік, служив у бойовому підрозділі та має поранення.
У Мережі з'явилося відео, як у Києві громадянин побив співробітника ТЦК. За інформацією міського військкомату, нападником виявився колишній військовослужбовець, який від 29 квітня 2023 року самовільно залишив військову частину.
Відео публікують київські пабліки.
На кадрах видно, що до чоловіка у цивільному підійшли двоє представників ТЦК та СП та попросили у чоловіка військово-облікові документи. Чоловік не довго думаючи, вдарив працівника військкомату по обличчю. Такої реакції співробітники ТЦК не очікували.
За даними Київського міського ТЦК та СП, подія трапилася ввечері 5 червня біля метро "Хрещатик". Військовослужбовець, на якого напав чоловік, служив у бойовому підрозділі та має поранення. Нападника затримала поліція. Причини своїх агресивних дій чоловік пояснити не зміг.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що у Києві сталася бійка між працівниками ТЦК та чоловіком.
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