Жорстоке побиття колишнім втікачем-військовим працівника ТЦК у центрі Києва: з'явилося відео

За даними місцевого військкомату, військовослужбовець, на якого напав чоловік, служив у бойовому підрозділі та має поранення.

У Мережі з'явилося відео, як у Києві громадянин побив співробітника ТЦК. За інформацією міського військкомату, нападником виявився колишній військовослужбовець, який від 29 квітня 2023 року самовільно залишив військову частину.

Відео публікують київські пабліки.

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На кадрах видно, що до чоловіка у цивільному підійшли двоє представників ТЦК та СП та попросили у чоловіка військово-облікові документи. Чоловік не довго думаючи, вдарив працівника військкомату по обличчю. Такої реакції співробітники ТЦК не очікували.

За даними Київського міського ТЦК та СП, подія трапилася ввечері 5 червня біля метро "Хрещатик". Військовослужбовець, на якого напав чоловік, служив у бойовому підрозділі та має поранення. Нападника затримала поліція. Причини своїх агресивних дій чоловік пояснити не зміг.

У Києві колишній військовий-втікач жорстоко побив співробітника ТЦК

Нагадаємо, раніше повідомляли, що у Києві сталася бійка між працівниками ТЦК та чоловіком.