Stolitsa Group забезпечує мешканців резервним живленням у ЖК Варшавський 3

Тепло у квартирах буде забезпечене навіть під час відключення електроенергії.

На тлі постійних відключень електроенергії у Києві, девелоперська компанія Stolitsa Group, яка зводить житловий комплекс Варшавський 3, оголосила про реалізацію проєкту з забезпечення автономного живлення будинків.

Відтепер, мешканці ЖК Варшавський 3 будуть забезпечені резервним живленням при відключенні від зовнішнього електропостачання. Завдяки цій системі, будуть доступні: забезпечення водопостачання та каналізації (за умови безперебійної роботи Київводоканалу), тепло у квартирах буде забезпечене навіть під час відключення електроенергії, для зручності мешканців один ліфт у кожному під'їзді, освітлення критичних місць загального користування та протипожежні системи будуть працювати в автономному режимі.

"Ми розуміємо, наскільки важливо для мешканців мати доступ до базових комунікацій, особливо напередодні опалювального сезону," - зазначають у компанії. "Реалізація проекту з резервним живленням дозволить нам забезпечити комфорт та безпеку наших мешканців за будь-яких обставин".

Нагадаємо, ЖК Варшавський 3 є частиною Варшавського масиву – це один з найбільших житлових районів Києва, який розташований у Подільському районі. Stolitsa Group активно розвиває цей район, будуючи сучасні житлові комплекси з комфортабельними умовами для проживання та для своїх інвесторів збудувала ТРЦ "Ретровіль".