Живцем спалили рідного племінника: на Київщині судитимуть подружжя (фото)

На Київщині судитимуть подружжя, яке живцем спалило 26-річного племінника через борг.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Розслідуванням встановлено, що у червні поточного року обвинувачені зупинили автомобіль в якому перебував племінник чоловіка. Здійснюючи психологічний тиск вони змусили його залізти до багажника їхньої автівки.

"Хлопця привезли до одного з сіл Обухівського району де на подвір’ї будинку йому зв’язали руки та ноги, водночас не позбавили можливості пересуватися. Надалі змусили пройти на галявину неподалік домоволодіння. Там чоловік передав дружині заздалегідь приготовлену каністру з бензином, з якої вона облила племінника та підпалила. Від отриманих травм потерпілий помер", - повідомилм у прокуратурі.

У момент вбивства на місці злочину перебував знайомий подружжя, який не був обізнаний у злочинних намірах обвинувачених. Останні після вбивства покликали ще одного чоловіка, аби він допоміг їм відвезти тіло у поле. Там вони його закопали та попросили свідків не розповідати нікому про вбивство.

Наразі до суду також скеровані обвинувальні акти стосовно двох вказаних осіб за фактом приховування злочину.

За клопотанням прокуратури обвинувачені у вбивстві перебувають під вартою.

Нагадаємо, 3 жовтня стало відомо, що у Києві військовослужбовець ЗСУ застрелив двох інших військових. За інформацією САП, військовоослужбовці однієї із частин Києва у ніч вбивства розпивали алкоголь і між ними виник конфлікт.

Читайте також: