Жив на балконі і їв раз на чотири дні: у Києві врятували рідкісного лиса

Лиса забрали зоозахисники з КАРГ та привезли до Центру у жахливому стані.

У Києві врятували рідкісного лиса, якого власники тримали на балконі і годували раз на чотири дні.

Про це розповіли у Центрі порятунку диких тварин.

Тварину забрали зоозахисники з КАРГ та привезли до Центру у жахливому стані.

Зараз лису вже значно краще, він освоївся на новому місці, полюбляє їсти мʼясо, овочі, фрукти, творог, яйця, рибу.

Поки у тваринки немає імені, тож у Центрі обирають ім’я для нього за допомогою аукціону. Хто запропонує найвищу ціну — зможе дати ім’я лису.

Нагадаємо, в Ірпені чоловік врятував собаку, що провалився у річці під кригу.

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