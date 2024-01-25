Жив на балконі і їв раз на чотири дні: у Києві врятували рідкісного лиса

Лиса забрали зоозахисники з КАРГ та привезли до Центру у жахливому стані.
У Києві врятували рідкісного лиса, якого власники тримали на балконі і годували раз на чотири дні.
Про це розповіли у Центрі порятунку диких тварин.
Тварину забрали зоозахисники з КАРГ та привезли до Центру у жахливому стані.
Зараз лису вже значно краще, він освоївся на новому місці, полюбляє їсти мʼясо, овочі, фрукти, творог, яйця, рибу.
Поки у тваринки немає імені, тож у Центрі обирають ім’я для нього за допомогою аукціону. Хто запропонує найвищу ціну — зможе дати ім’я лису.
Нагадаємо, в Ірпені чоловік врятував собаку, що провалився у річці під кригу.
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