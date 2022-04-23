Життя переможе: у центрі Києва розквітли 100 тисяч тюльпанів (фото)

Життя переможе: у центрі Києва розквітли 100 тисяч тюльпанів (фото)

Квіти тішать око на Майдані Незалежності, біля будівлі МЗС та на території Софії Київської.

У центрі Києва розквіли 100 тисяч тюльпанів як символ Небесної Сотні: на Майдані Незалежності, біля будівлі МЗС та на території Софії Київської.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, йдеться на сайті КМДА.

"Сьогодні вони як нагадування того, що наша війна триває вже не один рік. І в час найактивнішого протистояння ці квіти сприймаються по-особливому, вони наче промовляють: "Життя переможе!" – наголосив Поворозник.

Зазначимо, у листопаді 2021 у центрі міста висадили 100 тисяч тюльпанів на честь Героїв Небесної Сотні. Тюльпани надав Почесний Консул України в Амстердамі Еміель де Севрен Жаке.

Нагадаємо, останній тиждень місяця, 25 квітня - 1 травня, в Україні буде теплим, але дощовим.

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