Життя київських лікарень під час війни: як рятують хворих і поранених

Життя київських лікарень під час війни: як рятують хворих і поранених

Медики готуютсья до збільшення надходжень постраждалих.

Врятувати і поранених, і хворих. Столичні лікарні готуються до подвійного навантаження – вони як і раніше приймають хворих, але додалися ще й поранені.

Готуються до збільшення надходжень постраджлих. Як саме – дивіться у сюжеті ТСН.Ранок 5 березня.

Анестезиологині Марія та Яна показують – на щастя наразі порожні місця для надання допомоги пораненим.

Підготовлені крапельниці, набрані шприци. Затишшя, яке не дає спокою.

"Лампа для маленьких хірургічних втручань. Плюс всі ліки набрані у нас, розчини висять, тут все відбуваєтсья дуже-дуже швидко", - розповідають працівниці.

Поранені люди тут вже є. У Євгена розпанаханий живіт, ушкоджені внутрішні органи, геть посічені бока та руки. В машину прилетіло те, що мало б летіти в танк.

"Швидше за все, птур в нашу машину влетів, птур, якась ракета", – каже чоловік. Не може їсти, дуже хоче просто хліба – улюблена їжа нескоро стане можливою

Керованій ракеті не вдалося вбити віру. "У них все менше виходить, вони одне казали, інше планували, а третє в них виходить, Є надія, що в них посипались всі плани", – каже Євген.

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Як несподіваний бонус тут – неймовірних розмірів бомбосховище. Наче суцільний лабіринт

Коли лікарям стає важко, до них приходить пес – місцевий антистрес. Не має змоги поїхати, тому став антистресом для своїх медиків.