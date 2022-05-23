Житло у Києві: експерт розповів, чи будуть у продажу квартири по 20-30 тисяч доларів

Ніякого "дива" у вигляді квартир на продаж у Києві за 20-30 тисяч доларів не буде. Ціни на новобудови вже виросли на заході України та в Одесі. У столиці ціна ще не змінилася, тільки почалося відновлення.
Про це заявив експерт з нерухомості, маркетинг-директор ЛУН Денис Суділковський в інтерв'ю dev.ua.
За його словами, зараз ринок нерухомості - на дні. Він вже почав відновлюватись, однак Київ відстає від західних регіонів. Наприклад, у Львові вже 79% новобудов продовжили будівництво, у столиці - лише 17%.
"Всі розуміють, що війна не закінчилась. І Київ все ще може стати метою захоплення. Хоча це й малоймовірно, але все ж таки психологічний фактор нікуди не подівся", - сказав він.
Суділковський пояснив, що зростання цін на житло у забудовників пов'язано зі зростанням вартості матеріалів та робочої сили, а також нерозумінням щодо того, яким буде попит.
Нагадаємо, у Києві власники житла, які прихистили вимушених переселенців, можуть отримати компенсацію від держави.
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