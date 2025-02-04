Жити безпечно: у передмісті Києва за пів року зводять енергонезалежну новобудову з укриттям

Один дев’ятиповерховий будинок у ЖК OXFORD будується всього за шість місяців, що в 3-4 рази швидше, ніж середній термін будівництва.

Забудовник Royal House зводить житловий комплекс OXFORD комфорт-класу в мальовничому селі Чайки Бучанського району, що неподалік від Києва. Будинки тут з’являються всього за пів року, а мешканці отримують не просто квадратні метри, а повноцінний простір для життя з надсучасним укриттям, енергоефективними технологіями та власною інфраструктурою.

Один дев’ятиповерховий будинок у ЖК OXFORD будується всього за шість місяців, що в 3-4 рази швидше, ніж середній термін будівництва. За пів року компанія Royal House встигла повністю завершити будівництво одного будинку, який уже готовий до заселення та готується до здачі в експлуатацію. Наразі в будинках першої черги зведено усі девять поверхів, тут будівельники виконують внутрішні роботи.

Основою інноваційної технології є несучі залізобетонні модулі, які виготовляються на власному заводі компанії. Модулі проходять кілька етапів обробки: утеплення мінеральною ватою, встановлення вікон, гідроізоляція, фасадна обробка та декорування армованим полістиролом, який виконує роль теплового замка. Цей підхід забезпечує не лише швидкість, але й високу якість будівництва. Технологія включає шумоізоляцію, теплозбереження та повну відповідність сучасним державним нормам. Завдяки утепленню ще на етапі виготовлення забезпечується економія ресурсів на опалення, а також підтримання комфортної температури в приміщеннях за будь-якої погоди.

Паралельне виконання робіт дає можливість суттєво скоротити терміни будівництва: поки на майданчику зводиться фундамент, на заводі вже виробляються модулі. Їх монтаж займає мінімум часу, фактично перетворюючи процес будівництва на "конвеєр".

Безпека понад усе: укриття нового покоління

В будинку першої черши вже побудоване повноцінне протирадіаційне укриття площею 550 м².

Що важливо: захист забезпечує монолітна залізобетонна плита. Укриття розраховане на мешканців 1,5 будинку. Воно вже обладнане сучасними системами вентиляції, водопостачання та водовідведення. Тут передбачені душові кабіни, санвузли, кухня, кімнати для дітей та домашніх улюбленців. Дотримані принципи інклюзивності – є комфортний доступ для людей із маломобільних груп.

Енергонезалежність: коли не страшні блекаути

Тепер питання світла та тепла є одним із ключових при виборі житла. В OXFORD генератори забезпечуватимуть безперебійне функціонування ліфтів, водопостачання, насосних станцій, систем опалення та освітлення в під’їздах. Кожна квартира має індивідуальний газовий котел, що дозволяє мешканцям самостійно контролювати рівень опалення. Завдяки утепленню панелей ще на заводі у будинках зберігається комфортна температура за будь-якої погоди.

Інфраструктура: усе поруч

ЖК OXFORD створений за принципами "місто в місті" та спільного простору, що забезпечує мешканцям комфортне та безпечне середовище для життя. Територія комплексу закрита для автомобілів, а парковка на 2500 місць розташована по периметру, що робить внутрішній простір ідеальним для пішоходів і дозволяє максимально убезпечити дітей та дорослих під час прогулянок.

Комплекс об’єднує сучасне житло з розвиненою інфраструктурою. Серед ключових елементів соціальної інфраструктури — нова державна школа на 1200 учнів, розташована в межах комплексу. Діти матимуть змогу здобувати якісну освіту поруч із домом, а також брати участь у позашкільних активностях і гуртках.

Розумна ціна на квартири

У комплексі розпочався продаж квартир другої черги. Ціни стартують від 33 200 грн/м².

Також є можливість придбати квартиру під іпотечну програму «єОселя». Обрати планування та записатися на перегляд можна за телефоном: 380731162534.