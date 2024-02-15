Жителю Київщини повідомили про підозру у зґвалтуванні 16-річної падчерки з вадами здоровʼя

Про подію правоохоронцям стало відомо від мешканки Білоцерківщини, яка товаришувала з матірʼю неповнолітньої.

У Білоцерківському районі Київщини правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні падчерки. 16-річна дівчинка від народження має вади здоров’я.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.

Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Про подію правоохоронцям стало відомо від мешканки Білоцерківщини, яка товаришувала з матірʼю неповнолітньої. Оперативники затримали 41-річного підозрюваного за місцем проживання.

Як з’ясували поліцейські, фігурант проживав спільно з матірʼю дівчинки. У той день кривдник скористався тим, що неповнолітня перебувала вдома сама та вчинив щодо неї дії сексуального характеру всупереч її волі.

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У пресслужбі Київської обласної прокуратури повідомили, що за даними слідства, підозрюваний зґвалтував свою 16-річну падчерку, яка від народження має вади здоров’я. Також встановлено, що чоловік раніше притягувався до відповідальності за вчинення домашнього насильства у цій родині.

Правоохоронці затримали зловмисника та повідомили йому про підозру за фактом зґвалтування неповнолітньої. Наразі до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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