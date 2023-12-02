Жителя Київщини затримали за підозрою у зґвалтуванні власної 9-річної доньки

Про протиправні дії підозрюваного до поліції повідомила мати дівчинки.

Правоохоронці арештували жителя Київщини, якого підозрюють у зґвалтуванні власної 9-річної доньки.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

"За даними слідства, підозрюваний зайшов до кімнати 9-річної доньки та, користуючись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, зґвалтував її. Окрім того, чоловік вчинив насильницькі дії сексуального характеру", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Броварської окружної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку за фактами зґвалтування та сексуального насильства (ч. 4 ст 152, ч. 4 ст. 153 КК України).

За клопотанням прокуратури суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Хмельниччині чоловік напоїв алкоголем 13-річну дівчину і зґвалтував її.

Крім того, ми раніше інформували, що на Рівненщині чоловік проник до чужого будинку і зґвалтував вагітну жінку.

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