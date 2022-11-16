Жителів Київської області попередили про тривалі відключення світла та розповіли, як до них підготуватися

Жителів Київської області попередили про тривалі відключення через масовану атаку РФ 15 листопада.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Через масовані ракетні атаки по області маємо критичну ситуацію з електропостачанням. Готуймося до тривалих вимкнень", - написав він.

В ОВА також дали поради, як підготуватися до тривалих вимкнень світла та закликали економити електроенергію. Зокрема, радять:

зробити записи питної та технічної води;

зробити запаси продуктів тривалого зберігання;

підготувати радіоприймач;

мати павербанки;

підготувати ліхтарики, сірники, батарейки;

обов'язково мати аптечку;

підготувати теплий одяг та ковдри;

за можливості придбати генератор та туристичні примуси.

Нагадаємо, що 15 листопада РФ здійснила чергову масовану атаку на Україну, яка стала наймасштабнішою від 24 лютого. Головною ціллю знову стали об'єкти енергетичної інфраструктури. Однак, окрім них країна-агресорка вкотре поцілила у житлові будинки у Києві, де внаслідок цього загинула жінка.

Загалом ворог випустив по Україні понад 90 ракет та 10 дронів-камікадзе. Українські сили ППО збили усі дрони та 70 ракет, однак є влучання - пошкоджено 15 об'єктів енергетичної інфраструктури. Наразі тривають аварійні відключення.

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