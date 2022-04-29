Жителів Києва закликають не користуватись приватним транспортом через брак пального

Жителів Києва закликають не користуватись приватним транспортом через брак пального

Мешканців Києва через брак пального закликають не користуватись приватним транспортом.

Це необхідно для того, щоб першочергово забезпечити пальним військових.

Про це повідомили у КМДА.

"Киян просять пам’ятати про потреби армії і наших захисників і за можливості користуватися громадським транспортом. Мережа постійно розширюється, аби забезпечити перевезення мешканців, які повертаються до столиці", - йдеться у повідомленні.

Також жителям української столиці пропонують альтернативу - скористатись громадським транспортом. У Києві курсують 140 автобусів на 62 маршрутах, 70 трамваїв на 16 маршрутах, 77 тролейбусів на 25 маршрутах. Приватні перевізники здійснюють перевезення на 74 маршрутах загальною кількістю майже 400 автобусів. Метро працює від 06:30 до 20:00. Наземний пасажирський транспорт курсує від 07:00 до 21:00.

Нагадаємо, у Київській області затримали колаборанта, який активно допомагав російським окупантам.

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