Житель Київщини під час прогулянки виявив уламки БпЛА на воді — на місце прибули водолази (фото)

Водолази вилучили залишки БпЛА з Київського водосховища поблизу села Лебедівка. Там під час прогулянки місцевий житель виявив уламки безпілотника на воді.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Після повідомлення мешканця, який виявив безпілотний літальний апарат, на місце події негайно прибули водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. Рятувальники обстежили акваторію та вилучили безпечні залишки БпЛА.

Фото: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

В ДСНС також закликали дотримуватися правил безпеки, а саме не знімати падіння ракет або безпілотників, щоб не наражати себе й інших на небезпеку.

"Якщо ви стали свідками таких подій, негайно телефонуйте на номер "101". Не наближайтеся до місця падіння та не торкайтеся уламків. Вони можуть бути небезпечними й потребують знешкодження фахівцями", — додали рятувальники.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський прокоментував атаки ворога на Україну. За словами очільника України майже 140 ракет різних типів, понад 900 керованих авіаційних бомб армія РФ використала за тиждень. Також було випущено понад 600 ударних дронів. Він нагадав і про масовану російську атаку по Україні сьогодні, 17 листопада.

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