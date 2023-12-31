Житель Києва відзначився сміливим вчинком під час ракетного удару РФ: як його нагородили

Правоохоронці столиці відзначили сміливого киянина. Зокрема, чоловік сів у палаючий автомобіль і врятував від загоряння сусідні машини.

Про це інформує поліція Києва.

Зазначається, що післявчора, 29 грудня, під час ракетної атаки уламки впали на паркувальний майданчик у Святошинському районі столиці, від чого загорілось кілька автівок. Власник однієї з них не розгубився та сів у палаючий автомобіль і відігнав його від інших автомобілів. Чоловік отримав опіки, проте врятував інші автомобілі від пожежі.

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"Сміливий вчинок киянина не залишився без уваги. Сьогодні представники Святошинського управління поліції завітали до нього та вручили подяку від начальника поліції Києва й подарували іменний годинник", - мовиться у повідомленні.

Там додали, що людей, які переймаються один-одним перемогти неможливо.

Додамо, на Київщині проводитимуться контрдиверсійні та безпекові заходи. Вони будуть проведені за дорученням начальника Київської ОВА Руслана Кравченка та погоджені з військовим командуванням.

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