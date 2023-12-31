Житель Києва відзначився сміливим вчинком під час ракетного удару РФ: як його нагородили

Українці продовжують дивувати своєю відвагою.
Правоохоронці столиці відзначили сміливого киянина. Зокрема, чоловік сів у палаючий автомобіль і врятував від загоряння сусідні машини.
Про це інформує поліція Києва.
Зазначається, що післявчора, 29 грудня, під час ракетної атаки уламки впали на паркувальний майданчик у Святошинському районі столиці, від чого загорілось кілька автівок. Власник однієї з них не розгубився та сів у палаючий автомобіль і відігнав його від інших автомобілів. Чоловік отримав опіки, проте врятував інші автомобілі від пожежі.
"Сміливий вчинок киянина не залишився без уваги. Сьогодні представники Святошинського управління поліції завітали до нього та вручили подяку від начальника поліції Києва й подарували іменний годинник", - мовиться у повідомленні.
Там додали, що людей, які переймаються один-одним перемогти неможливо.
Додамо, на Київщині проводитимуться контрдиверсійні та безпекові заходи. Вони будуть проведені за дорученням начальника Київської ОВА Руслана Кравченка та погоджені з військовим командуванням.
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