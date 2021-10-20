"Жінки кричали, а водій в паніці крутив кермом": під Києвом маршрутка без гальм ледь не злетіла в озеро

Всі деталі дорожньої пригоди з'ясовуються.

Під Києвом у селищі Віта-Поштова у маршрутки відмовили гальма, і транспорт з пасажирами в салоні влетів на зустрічну смугу, зіткнувшись з кількома авто. На щастя, в результаті ДТП обійшлося без жертв.

Інцидент трапився у понеділок, 18 жовтня, повідомляє dtp.kiev.ua.

"У Віта-Поштовій під Києвом "оскаженіла" маршрутка з повним салоном пасажирів виїхала на зустрічну смугу, зачепила кілька попутних автомобілів. На щастя, обійшлося без лобових зіткнень і жертв. Попередньо, у маршрутки відмовили гальма", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео можна побачити, як водій маршрутки почав лавірувати, намагаючись якось зупинити автобус. Під час повороту він все ж таки зачепив автівки, що рухалися попереду і зупинив транспортний засіб на зустрічній смузі біля тротуару.

"Спочатку водій почав кричати, що у нього відмовили гальма і в паніці крутити кермом, потім кілька жінок почали кричати і панікувати. В результаті все закінчилося добре, але було страшно, бо був ризик полетіти в озеро яке було справа від дороги", - розповів один із самовидців.

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внаслідок якої троє людей загинуло, восьмеро потрапило в лікарню, сталася на Одещині. Вранці там зіштовхнулися дві вантажівки, два буси та легковик. Серед постраждалих - діти. Одразу після аварії поліція перекрила рух трасою Київ-Одеса і перенаправляє увесь потік транспорту в об’їзд. Тим часом у Києві іноземець на Hyundai в'їхав у Skoda, яка від удару опинилася на переході та збила на смерть жінку. Смертельна аварія сталася на Повітрофлотському проспекті у Солом’янському районі столиці.

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