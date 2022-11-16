Загинула біля могили чоловіка: російська ракета вчора вбила ще одну людину на Київщині (фото)

Кількість жертв у результаті ракетних ударів 15 листопада зросла до двох.

У результаті масованої ракетної атаки вчора, 15 листопада, загинула ще одна людина - 69 річна жителька села Плесецьке в Київській області.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Жінка отримала смертельне поранення уламками російської ракети, коли вшановувала пам'ять чоловіка на цвинтарі. Тіло загиблої знайшли біля його могили.

"Висловлюю співчуття близьким загиблої. Вкотре наголошую, що під час повітряної тривоги треба знаходитись в укриттях!" - підкреслив Нєбитов.

Нагадаємо, раніше було відомо про одну жертву російського ракетного удару по житловому будинку в Печерському районі Києва. Загибла - літня жінка.

Фото: Андрій Нєбитов

Ракета на території Польщі та масований обстріл України | Головні новини ранку

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