Жінка втратила чоловіка і двох дочок: подробиці загибелі родини на Київському морі

Тіло 36-річного чоловіка і досі шукають.

У Бучанському районі Київської області під час відпочинку на Київському морі загинули батько та його дві маленькі доньки. Їх на матрасі віднесло від берега.

Про це повідомляє Оbozrevatel.

Трагедія сталась на Трійцю, 20 червня, поблизу села Лебедівка. За словами очевидців, надувні матраци, на яких плавала родина віднесло від берега, де вони перекинулися. Місцева жителька Ірина розповіла, що в день трагедії Київське море було спокійним, а тому вона навіть не уявляє, як таке могло статись.

"Як матраци могло перевернути, я навіть не уявляю. Бачила, як витягли молодшу дівчинку, років чотирьох. Їй робили штучне дихання, приїхала швидка, відвезла її. Але, кажуть, дитину навіть до лікарні не встигли довезти. А мама була у стані шоку", - каже очевидиця.

Тіло 36-річного чоловіка шукають і досі. Натомість 10-річну дівчинку знайшли мертвою 22 червня.

Відомо, що родина мешкала поблизу місця трагедії. У селі розповідають, що в жінки, яка втратила чоловіка та дітей є лише матір.

"Батько – місцевий житель. А дружина з тещею приїхали сюди вже багато років тому. Це таке горе для матері Ліни, Тетяни. Кілька років тому вона сама втратила чоловіка. Весь цей час їздила на заробітки в Європу, працювала покоївкою. А тепер загинув зять і двоє онучок", - каже знайомий родини.

Наразі родина чекає, поки знайдуть тіло чоловіка, щоб поховати усіх трьох разом.

Нагадаємо, зникнення 36-річного чоловіка та його 10-річної доньки на Київському водосховищі стало відомо 20 червня. Через це 5-річна дівчинка загинула.

Також у Київській області поблизу села Козаровичі Вишгородського району місцеві жителі знайшли тіло дівчинки, яка вважалася зниклою під час відпочинку на Київському водосховищі.

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