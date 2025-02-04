Жінка у військовій формі на авто блокувала виїзд з розподільчого центру: що з'ясувала поліція (фото)

Жінка не перебуває на військовій службі й не має жодного відношення до військових формувань.

В Києві поліцейські затримали жінку, яка у військовій формі на авто блокувала виїзд з розподільчого центру та наїхала на правоохоронця.

Про це повідомила Поліція Києва.

За фактом вказаної події слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), покарання за якою передбачає від 5 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення порушниці про підозру.

Поліцейські затримали жінку, яка у військовій формі на авто блокувала виїзд з розподільчого центру Фото: Поліція Києва

Що відомо про справу

На спецлінію 112 4 лютого надійшло повідомлення про те, що водійка автомобіля Smart, одягнута у військову форму заблокувала в’їзд до розподільчого центру Дарницького району. На місце події прибули патрульні поліцейські та працівники територіального управління поліції, де і виявили громадянку. Вона конфліктувала з військовими.

Як з’ясувалося, жінка не перебуває на військовій службі й не має жодного відношення до військових формувань, тож правоохоронці попросили водійку відʼїхати та не ускладнювати рух транспорту. Натомість вона почала агресивно поводитися та здійснила наїзд на працівника поліції.

Порушницю затримали.

Нагадаємо, раніше йшлося про вибухи у ТЦК. Зокрема невідомий пристрій здетонував у Павлограді на Дніпропетровщині. Один чоловік зазнав поранень. Розслідують подібний інцидент і у Рівному. Там напередодні внаслідок вибуху у військкоматі одна людина загинула, ще шестеро поранені.

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