Жінка у Броварах стала жертвою нападу собаки на вулиці: фото

У Броварах під Києвом на 52-річну жінку, яка йшла вулицею міста, раптом накинувся собака. Тварина сильно покусала жінку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

На місце події викликали медиків.

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“Потерпілу госпіталізували до лікарні, де їй надали всю необхідну допомогу. Наразі загрози її життю немає”, - йдеться у повідомленні.

За фактом надзвичайної події поліція розпочала розслідування. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження (ст. 128 ККУ).

Нагадаємо, раніше а Київщині собаки породи кане-корсо напали на 35-річну жінку, яка разом із 7-річною донькою вийшла на прогулянку. Поліція відкрила справу.

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