Жінка була організаторкою, а чоловік – охоронцем: у Києві діяв будинок розпусти з 15 жрицями кохання (фото, відео)

Виручка "фірми" становила близько 30 тисяч гривень щодоби.

Мешканка Київщини зі співмешканцем створила "фірму" з надання секс-послуг. Сутенери діяли у Києві та Київській області. Виручка "фірми" становила близько 30 тисяч гривень щодоби.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області.

"Злочинна група займалась звідництвом та утриманням місць розпусти. Організаторкою "бізнесу" виявилась 31-річна мешканка Бориспільщини, яка разом із 20-річним співмешканцем створила "фірму" з надання послуг сексуального характеру… Викрили злочинну діяльність сутенерів у ніч з 7 на 8 червня працівники управління міграційної поліції спільно з працівниками слідчого управління поліції Київщини за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури", - йдеться у повідомленні поліції.

Встановлено, що організаторка підшукувала та запрошувала дівчат на роботу, а її співмешканець забезпечував "працівниць" усім необхідним, а також здійснював їхню охорону.

20-ти та 21-річна адміністраторки контролювали роботу "працівниць" фірми: приймали замовлення від клієнтів, розповідали про послуги та цінову політику, вели обліки з розподілу заробітної плати.

Сам будинок розпусти був розташований у добре замаскованій столичній квартирі.

"Правоохоронці з’ясували що послуги сексуального характеру за грошову винагороду надавали 15 жінок віком від 18 до 30 років, в тому числі і іноземки. За годину роботи кожна отримувала близько 3000 гривень. 50% зароблених коштів дівчата віддавали організаторам бізнесу", - розповіли у поліції.

Правоохоронці провели п'ять санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів і вилучили низку речових доказів, які підтверджують їхню причетність до вчинення вказаних злочинів.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Вирішується питання про повідомлення підозри фігурантам.

Запобіжний захід обере суд.

Нагадаємо, у Вінниці сутенери залучали до секс-індустрії неповнолітніх дівчат.

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