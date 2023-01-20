Жила під Києвом та поширювала ворожу пропаганду: затримано росіянку - "послідовницю" колаборанта Стремоусова (фото)

Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували канал поширення кремлівської пропаганди, який діяв у Київській області.

СБУ затримала росіянку, "послідовницю" колаборанта Стремоусова, яка понад 15 років жила під Києвом та поширювала ворожу пропаганду.

Про це повідомляє ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували канал поширення кремлівської пропаганди, який діяв у Київській області.

"У результаті слідчо-оперативних дій викрито "послідовницю" Кирила Стремоусова, яка намагалась організувати розгалужену мережу поширення в інтернеті кремлівських наративів щодо війни в Україні. Нею виявилась громадянка РФ, яка у 2007 році приїхала в Україну та оселилася у Бучанському районі Київщини", - йдеться у повідомленні відомства.

Спочатку зловмисниця систематично брала участь у замовних мітингах антивакцинаторів, організованих Кирилом Стремоусовим у Києві. Задокументовано, що жінка підтримувала також тісний зв’язок з дружиною колаборанта.

Після повномасштабного вторгнення вона ввійшла до потужної мережі інтернет-агітаторів у столичному регіоні, до якої входило ще понад 20 осіб. Учасники мережі систематично розповсюджували ворожий контент на підконтрольних Телеграм-каналах та інших соціальних мережах, у тому числі заборонених в Україні.

Зловмисниця розповсюджувала пропагандистські матеріали, отримані від кураторів з РФ, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Херсонської області та АР Крим.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці правоохоронці виявили російські паспорти, заборонену символіку та мобільний телефон, з якого вона адмініструвала пропагандистську групу.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі фігурантці обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Триває розслідування.

Нагадаємо, СБУ затримала зрадника, який допомагав окупантав викрадати учасників АТО під час окупації частини Київщини.

СБУ затримала колаборантку, яка збирала гроші на потреби російської армії

Читайте також: