Жданов розповів про єдиний аеропорт Київщини, де перед вторгненням РФ не закрили смугу

Нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що приземлення ворожих літаків в столичних аеропортах у перші дні повномасштабного вторгнення вдалося уникнути через замінування та те, що всю злітну смта угу залили олією. Військовий експерт Олег Жданов розповів, що таку тактику захисту застосували лише в аеропорту "Жуляни".

Про це він розповів на своєму Youtube-каналі.

"Саме його таким чином рятували. Бо не було прикриття цього аеропорту, не було жодних військ з його охорони. Туди привезли купу блоків, виставили техніку на смугу і облили цю смугу відпрацьованим машинним або технічним маслом, а не олією. Після цього справу розглядали, було навіть звинувачення типу "псування державного майна". Але, на щастя, спроб з боку російських військ висадитися в аеропорту "Київ" в межах міста не було", - розповів він.

Однак, за словами військового експерта, в інших аеропортах Києва ситуація була зовсім інша. Так, у Борисполі смуга була закрита, аби неможливо було приземлитися. У Василькові закривали смугу. Однак у Гостомелі смугу не закривали.

"Зараз там під варту взяли директора аеропорту за статтею "Зрада батьківщини". Тому що він не допустив Нацгвардію для облаштування там оборонних позицій. Це те, що відомо із відкритих джерел. Він зранку 24 лютого минулого року викликав персонал на роботу в аеропорт для прийому великих літаків. Це Антонівський центр підготовки і аеропорт теж належить заводу "Антонов". Там ніхто нічого не закривав і там відбулось висадження десанту. Бій тривав до пізнього вечора. Було знищено 34 гвинтокрила, 4 російських було збито. Вони висаджували десант у Гостомелі", - пояснив він.

Олег Жданов розповів, що друга спроба висадження десанту була у Василькові.

"Сенс був такий: десант висаджується, захоплює аеропорт і приймає транспортні літаки. Мала висадитися велика кількість повітряно-десантних військ посадковим способом і вирушити на Київ. Коли російське командування зрозуміло, що в Гостомелі десант знищений, вони спробували це зробити у Василькові. Там також висаджувався десант, але так само був знищений. До речі, там заходи були прийняті і десант висаджувався практично на наші позиції, на наші кулемети. Ми починали його знищувати фактично у повітрі. Інші смуги перекривались технікою для того, щоб не дати можливості їх використовувати за призначенням", - розповів військовий експерт.

Нагадаємо, керівник розвідки України Кирило Буданов розповідав, що Київ був би взятий, якби росіянам вдалося десантуватися та захопити аеродром у Гостомелі.

Міністр оборони Олексій Резніков та президент Володимир Зеленський розповіли, що у перші дні повномасштабної війни у Києві всі мости були заміновані, щоб у разі прориву російських військових не дозволити їм перейти з лівого на правий берег столиці.

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