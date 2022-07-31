Жданов оцінив можливість повторного наступу на Київ

Військовий експерт також назвав кількість БТГ на кордоні біля Чернігівської та Сумської областей.
Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що на стику кордону в Чернігівській та Сумській областях перебуває не більше 7-8 БТГр, що не становить небезпеки на сьогоднішній день.
Нагромадження ворожих військ на цих напрямках немає.
Про це він розповів на своєму Youtube-каналі.
"Погляньте протяжність кордонів цих двох областей із РФ, і там буквально по дві групи стоять на дистанції 100–150 км, тобто там немає угруповання військ. За ними стоїть артилерія, яка завдає нам ударів", - пояснює Жданов .
Сьогодні Чернігівську і Сумську області обстрілюють ракети протиповітряної оборони С-300 та С-400.
На думку експерта,посилення обстрілів ракетами С-300 може означати, що Росії вже бракує комплексів "Іскандер".
Жданов також зазначив, що Росія формує в Муліно новий ворожий армійський корпус, який складатиметься приблизно з 15 тис. осіб. Проте поки що невідомо, на який із напрямків його перекинуть.
Нагадаємо, експерт назвав два міста, які окупанти хочуть захопити найближчим часом.
Читайте також:
- "Є загроза": Чаус попередив про можливий наступ на Чернігівщину з Білорусі
- "ЗСУ суттєво зіпсували положення орків в області": на Херсонщині спостерігається посилений рух техніки окупантів
- Кадиров панічно боїться прильоту московської ракети: російський опозиціонер відповів, що насправді задумав очільник Чечні