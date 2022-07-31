Жданов оцінив можливість повторного наступу на Київ

Військовий експерт також назвав кількість БТГ на кордоні біля Чернігівської та Сумської областей.

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що на стику кордону в Чернігівській та Сумській областях перебуває не більше 7-8 БТГр, що не становить небезпеки на сьогоднішній день.

Нагромадження ворожих військ на цих напрямках немає.

Про це він розповів на своєму Youtube-каналі.

"Погляньте протяжність кордонів цих двох областей із РФ, і там буквально по дві групи стоять на дистанції 100–150 км, тобто там немає угруповання військ. За ними стоїть артилерія, яка завдає нам ударів", - пояснює Жданов .

Сьогодні Чернігівську і Сумську області обстрілюють ракети протиповітряної оборони С-300 та С-400.

На думку експерта,посилення обстрілів ракетами С-300 може означати, що Росії вже бракує комплексів "Іскандер".

Жданов також зазначив, що Росія формує в Муліно новий ворожий армійський корпус, який складатиметься приблизно з 15 тис. осіб. Проте поки що невідомо, на який із напрямків його перекинуть.

Нагадаємо, експерт назвав два міста, які окупанти хочуть захопити найближчим часом.

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