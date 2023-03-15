Жахливе вбивство під Києвом: в озері знайшли тіло чоловіка зі зв'язанами кінцівками

У Бориспільському районі Київської області в озері знайшли тіло 36-річного чоловіка із зв'язаними кінцівками. Трьох підозрюваних у вбивстві затримали.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Поліцейські з'ясували, що напередодні між двома чоловіками на території місцевого садового товариства виник конфлікт і бійка. Один з них кілька разів вдарив іншого сокирою по голові.

Фото: Андрій Нєбитов

Зловмисник разом із двома поплічниками зв'язали потерпілому руки й ноги та на візку довезли до озера. Непритомного скинули у водойму.

Троє підозрюваних віком від 39 до 48 років наразі перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Вони не місцеві - мешканці Черкаської, Волинської та Донецької областей. Правопорушникам обрали міру запобіжного заходу - тримання під вартою. За скоєне чоловікам загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.

Фото: Андрій Нєбитов

Фото: Андрій Нєбитов

Нагадаємо, у Бучанському районі знайшли дві гранати Ф-1 у повній бойовій готовності. Місцеві мешканці натрапили на них у полі та викликали поліцейських.

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