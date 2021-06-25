"Жах, потім ми це їмо": у Києві відвідувачів супермаркету шокувала миша на піці

Гризун сидів на прилавку і на очах відвідувачів їв піцу.
В одному зі столичних супермаркетів на Троєщина миша прямо на прилавку їла піцу. Несподіваного відвідувача місцеві мешканці зняли на відео.
Ролик, як мишка поїдала хлібобулочні, 24 червня опублікували в соцмережах.
На ньому видно, як маленький гризун сидить в кошику прямо на прилавку і їсть піцу. Оператора, який фіксував те, що відбувається, мишка аж ніяк не боялася і звернула на нього увагу вже згодом. Після чого вона втекла.
Зі свого боку користувачі Мережі поставилися до події з гумором. При цьому говорять, що адміністрація супермаркету повинна звернути на інцидент увагу і надалі не розводити на прилавках "живі куточки".
- Про те, що миші добираються до їжі, ще й відкрито, — над цим потрібно думати магазину.
- Жах, і потім ми це їмо.
- Погано годують мишей, раз вони вирішили вийти в торговий зал.
Як на інцидент відреагувала адміністрація супермаркету, зараз невідомо.
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