"Жах, потім ми це їмо": у Києві відвідувачів супермаркету шокувала миша на піці

"Жах, потім ми це їмо": у Києві відвідувачів супермаркету шокувала миша на піці

Гризун сидів на прилавку і на очах відвідувачів їв піцу.

В одному зі столичних супермаркетів на Троєщина миша прямо на прилавку їла піцу. Несподіваного відвідувача місцеві мешканці зняли на відео.

Ролик, як мишка поїдала хлібобулочні, 24 червня опублікували в соцмережах.

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На ньому видно, як маленький гризун сидить в кошику прямо на прилавку і їсть піцу. Оператора, який фіксував те, що відбувається, мишка аж ніяк не боялася і звернула на нього увагу вже згодом. Після чого вона втекла.

Зі свого боку користувачі Мережі поставилися до події з гумором. При цьому говорять, що адміністрація супермаркету повинна звернути на інцидент увагу і надалі не розводити на прилавках "живі куточки".

Про те, що миші добираються до їжі, ще й відкрито, — над цим потрібно думати магазину.

Жах, і потім ми це їмо.

Погано годують мишей, раз вони вирішили вийти в торговий зал.

Як на інцидент відреагувала адміністрація супермаркету, зараз невідомо.

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