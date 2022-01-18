"Пшонка-стайл": у Києві за мільйон доларів продають квартиру у стилі ренесансу з антикваріатом (фото)

"Пшонка-стайл": у Києві за мільйон доларів продають квартиру у стилі ренесансу з антикваріатом (фото)

У Мережі користувачі назвали квартиру "жахом", "несмаком" і "Пшонка-стайл".

У Києві виставлена на продаж 5-кімнатна квартира у стилі ренесансу за мільйон доларів. Вона знаходиться у Шевченківському районі столиці на вулиці Великій Житомирській.

Оголошення розміщено на сайті агентства нерухомості Вlagovist.

Квартира знаходиться на четвертому поверсі, має три санвузли та антикварні меблі. У будинку є свій ліфт, кімната для охорони і три паркомісця. Площа приміщення - 300 квадратних метрів.

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"Дух італійського ренесансу в центрі Києва! На продаж виставлено трирівневий палаццо, просочений духом італійського відродження: ренесансне велич пропорцій, витонченість деталей, гармонійне присутність антикварних меблів", - йдеться в оголошенні.

У Мережі користувачі назвали квартиру "жахом", "несмаком" і "Пшонка-стайл".

"Дизайн для циганського барона хіба що", "На жаль, наявність великих грошей, абсолютно не означає, наявність смаку", "Одна я думаю, шо вона страшна?", "Цікаво було б подивитися в очі власнику і запитати, нащо йому диван в туалеті", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що у Києві зросла вартість житла у новобудовах: скільки коштуватиме квартира 2022 року.

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