Зґвалтував неповнолітню з обмеженими можливостями: у Києві кривдника засудили до 10 років в’язниці

15-річна дівчина через наявні психічні розлади не могла оцінити ризики небезпеки для себе та не мала можливості дати відсіч насильнику.

У Києві чоловік зґвалтував 15-річну дівчину з обмеженими можливостями. Його засуджено до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, на початку травня 2019 року обвинувачений, втершись у довіру дівчині, запросив її до себе додому, маючи умисел вчинити щодо неї насильницькі дії сексуального характеру.

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"Не здогадуючись про дійсні наміри обвинуваченого, дівчина через наявні психічні розлади та вади розумового розвитку не мала можливості заперечувати йому та оцінити ризики небезпеки для себе. Після того, як обвинувачений разом з неповнолітньою зайшов до своєї квартири, він одразу завів дівчину до ванної кімнати, де зґвалтував у неприродній спосіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що того самого дня обвинувачений був затриманий працівниками поліції.

За результатами судового розгляду Святошинським районним судом Києва підтримано позицію ювенального прокурора, та 31-річного чоловіка засуджено до 10 років позбавлення волі.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Нагадаємо, у Києві педофіл простежив за 11-річною дівчинкою, заскочив за нею до ліфта і вчинив розпусні дії. Про зловмисника відомо, що це 31-річний уродженець Донецька.

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