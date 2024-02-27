Зґвалтував 9-річну доньку: на Київщини судитимуть горе-батька

Обвинувачений зайшов до кімнати доньки та, користуючись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, зґвалтував її, крім того, він вчинив насильницькі дії сексуального характеру.

Мешканця Київщини судитимуть за зґвалтування 9-річної доньки.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Броварської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактами зґвалтування та сексуального насильства (ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 153 КК України)", – йдеться у повідомленні прокуратури.

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Розслідуванням встановлено, що обвинувачений зайшов до кімнати 9-річної доньки та користуючись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, зґвалтував її. Крім того, чоловік вчинив насильницькі дії сексуального характеру.

За клопотанням прокуратури обвинувачений перебуває під вартою.

Нагадаємо, на Київщині судитимуть чоловіка та дружину, які знімали порнографічний контент, розбещували двох доньок та ґвалтували одну з них.