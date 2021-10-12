Зґвалтування дітей: прокуратура Києва відстояла в апеляції два вироки педофілам у 10 та 15 років

У обох випадках підсудні оскаржували оголошені їм вироки.

Прокуратура Києва відстояла в апеляції два вироки педофілам за фактами розпусних дій та сексуального насильства щодо дітей. Вони проведуть за ґратами 10 та 15 років.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, згідно із матеріалами обвинувачення, підтриманого Подільською окружною прокуратурою у 2019 році, 33-річний чоловік, проживаючи разом із матір’ю двох дітей, залякуючи їх, задовольняв статеву пристрасть неприроднім способом із малолітнім хлопчиком та ґвалтував його неповнолітню сестру.

Вироком суду першої інстанції чоловіка визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 153, ч. 1 ст. 156 та ч. 2 ст. 156 КК України. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Також, у 2020 році Шевченківською окружною прокуратурою підтримано обвинувачення стосовно 21-річного чоловіка, який скориставшись відсутністю дорослих осіб поруч, зґвалтував малолітню сусідку, заманивши її на горище будинку, в якому вони проживали.

Вироком суду першої інстанції чоловіка визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 КК України, йому призначено покарання у вигляді 10 років 6 місяців позбавлення волі.

У обох випадках підсудні оскаржили оголошені їм вироки.

Однак завдяки принциповій позиції прокуратури, апеляційні скарги захисників залишено без задоволення, а вироки судів першої інстанції - без змін.

Нагадаємо, під Києвом 48-річний чоловік зґвалтував неповнолітню. Уродженець Луганської області скористався тим, що дівчина лежала непритомна у гаражі, та вступив з нею у статеві зносини.

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