Зґвалтували та вибили зуби: історія вагітної українки, яка втратила дитину через знущання росіян на Київщині

Російські військові під час окупації Київської області зґвалтували та побили вагітну українку. Жінка розповіла, що в сльозах благала чоловіків не чіпати її та сказала, що чекає на дитину. Однак росіян це не зупинило - усю в крові та без свідомості жінку зґвалтували.

Унаслідок знущань вона втратила дитину, повідомили в Національній поліції України.

Постраждала розповіла, що усе сталося близько десятої ранку. Троє російських військових у стані алкогольного сп'яніння зайшли на її подвір'я. Жінка каже, сподівалася, що її не тронуть - максимум візьмуть у полон.

"Але потім зрозуміла, що ці люди... що це не люди взагалі. Їх людьми тяжко назвати. Їх було троє. Пам'ятаю одне тільки ім'я - Руслан. Вони були в стані алкогольного сп'яніння. Також прийшли з алкоголем. Я кажу, мені цього пити не можна, я вагітна. Вони кажуть: "Трохи можна". А я: "Ні, пити не буду", - згадує жінка.

За її словами, окупанти спочатку розпитували, де перебувають українські військові і казали, що "прийшли нас рятувати".

"І отак-от в спину мене автоматом, типу підйом. Я зайшла і зрозуміла, що мене будуть ґвалтувати. Тому що він почав роздягатися. Я почала просити на колінах. А якби з вашою сестрою, матір'ю таке робили. Почала плакати, кричати. На що він ручкою від автомату вдарив мене в зуби і вибив їх. Почала йти кров. Йому це не заважало... Він наклонив мене на полу прямо і почав ґвалтувати", - розповідає із сльозами на очах українка.

У цей час другий російський військовослужбовець був у кімнаті та дивився на все це. Ще один - стояв на вході в будинок, щоб ніхто більше не зайшов.

"Потім мені стало зле, я втратила свідомість, але його це не зупинило. Другий також мене ґвалтував. Хоча я була практично без свідомості. Я вся в крові була, мене за волоси тягали і били... це дуже тяжко", - додала жінка.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетні військовослужбовці шостого танкового полку військової частини 93992 (місто Чебаркуль) 90 танкової дивізії центрального військового округу Збройних сил РФ.

Слідчі оголосили підозри двом росіянам у порушенні законів та звичаїв війни. Санкція статті передбачає ув’язнення терміном до 12-ти років. Особу ще одного співучасника злочину встановлюють.

"Я хочу, щоб вони були покарані. Я хочу, щоб їхні дружини відчули те, що відчувала я тоді. Як це важко. Я не знаю, хто їх народив, але явно не людина", - додала постраждала.

Російський військовий, який зґвалтував вагітну / Фото: Національна поліція України

Російський військовий, який зґвалтував вагітну / Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, правоохоронці встановили особи російських катів, які розстріляли машину під Києвом та погрожували цивільним стратою. Один із них - 36-річний єфрейтор з міста Чита у Забайкальському краї Росії. Другий - Белик Базаржапов, старший механік окремої мотострілкової бригади Збройних сил РФ з Бурятії.

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