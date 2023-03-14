Зґвалтували 4-річну дитину і матір на очах у батька: російських снайперів звинувачують у звірствах на Київщині

Україна звинувачує двох російських снайперів у жахливому злочині над сім'єю.

Двох російських снайперів звинувачують у сексуальному насильстві над чотирирічною дівчинкою та груповому зґвалтуванні її матері під дулом пістолета на очах у батька.

Про це пише Reuters з посиланням на матеріали української прокуратури.

Як передає видання, розслідування є одним із наймасштабнішим за фактами сексуального насильства за час повномасштабної війни.

У жахливому злочині підозрюють 28-річного Євгена Чорнокнижного та неназваного 32-річного росіянина разом із ще 4 військовими РФ.

"Інциденти, до яких цю групу вважають причетною, входять до серії сексуальних злочинів, які російські солдати 15-ї окремої мотострілецької бригади вчинили в Броварському районі Київської області в березні минулого року. Більшість звірств сталася 13 березня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у стані алкогольного сп'яніння снайпери увірвалися на подвір'я будинку, де мешкала молода сім'я.

За даними слідства, росіяни побили чоловіка металевим горщиком, а потім змусили стати на коліна. В цей час його дружина зазнавала групового зґвалтування. Тоді ж насильство вчинили і щодо 4-річної дочки подружжя. При цьому один з солдатів заявив, що збирається "зробити з неї жінку".

"Після ймовірного нападу на дівчинку та її батьків двоє військових увійшли в сусідній будинок літньої пари, вони побили їх та зґвалтували 41-річну вагітну жінку та 17-річну дівчину, які перебували тут. В іншому місці, де мешкало кілька сімей, солдати загнали всіх на кухню та зґвалтували групою 15-річну дівчину та її матір", - вказано у повідомленні.

Усім жертвам жахливого злочину вдалося вижити. Їм надали психологічну та медичну допомогу.

Нагадаємо, українські прокурори зібрали сотні даних на російських військових злочинців за їхню агресію в Україні і позначають їх на спеціальній дошці.

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що кількість країн, що підтримують створення спеціального трибуналу для Росії зросла до 32.

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