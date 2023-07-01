Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський звільнив чотирьох голів райадміністрацій Києва: хто пішов з посади

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
385
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський звільнив чотирьох голів райадміністрацій Києва: хто пішов з посади

Зеленський звільнив чотирьох голів райадміністрацій Києва / Фото: Сайт президента України

Після перевірки стану укриттів Уряд ухвалив ряд кадрових та дисциплінарних рішень.

Президент України Володимир Зеленський звільнив чотирьох голів районних адміністрацій Києва. Йдеться про Подільську, Дніпровську, Святошинську та Деснянську.

Про це повідомляється на сайті президента України.

Зазначається, що:

  • Сергія Коваленка знято з посади голови Подільської районної адміністрації
  • Павла Бабія знято з посади голови Дніпровської районної адміністрації
  • Сергія Павловського знято з посади голови Святошинської районної адміністрації
  • Дмитро Ратніков з посади голови Деснянської районної адміністрації

Напередодні Кабінет Міністрів України на засіданні 27 червня ухвалив рішення оголосити догану меру столиці Віталію Кличку та начальнику Київської міської військової адміністрації Сергію Попку після перевірки стану укриттів.

Раніше стало відомо, що український уряд ухвалить ряд кадрових та дисциплінарних рішень після перевірки стану укриттів по всій Україні.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
385
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація