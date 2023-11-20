Зеленський зустрівся в Києві з Ллойдом Остіном: глава держави розповів деталі

Володимир Зеленський наголосив, що Україна дуже цінує залученість до нашої держави з боку США.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із міністром оборони США Ллойдом Остіном, який прибув з візитом до Києва.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

Як зазначається, глава держави привітав з візитом міністра та його команду, які прибули до Києва. Зустріч відбулася перед “Рамштайном”. Обговорювалися питання оборони українських бійців, перспективи на полі бою та підтримка від міжнародних партнерів.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна дуже цінує залученість до нашої держави з боку США.

“Ми дуже вдячні американському народу. Вони з нами протягом всіх цих важких днів, важких місяців та років. Ми пишаємося тим, що ви з нами”, - наголосив Зеленський.

Зі свого боку Ллойд Остін подякував президенту за те, що він був на останній зустрічі контактної групи з питань підтримки України.

“Ваша присутність була потужним сигналом відданості України та роботі. Енергетика, яка була там, була феноменальною. Я дуже пишаюся, що я в Україні. Під вашим лідерством Україна захистила свій суверенітет, ви вели український народ від самого початку. Меседж, який я сьогодні для вас привіз: США з вами, ми будемо з вами. Те, що відбувається в Україні - стосується всього світу”, - наголосив міністр оборони США.

Нагадаємо, що Байден та його адміністрація цим візитом хочуть продемонструвати підтримку Україні на тлі ухвалення тимчасового бюджету у США без фінансування нової допомоги Києву.

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