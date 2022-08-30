Зеленський зустрівся у Києві із сенаторами США та провів з ними перемовини: про що говорили

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 30 серпня, зустрівся з сенаторами США Робертом Портманом та Емі Клобучар, які прибули до Києва з візитом.

Під час зустрічі глава держави та американські сенатори обговорили ситуацію на фронті та санкції проти країни-терористки Росії.

Про це повідомив український президент та опублікував відео зустрічі у себе на сторінці в телеграм.

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"Вітаю в Україні сенаторів США Роберта Портмана та Емі Клобучар! Двопартійна та двопалатна підтримка Конгресу дуже цінна для нас. Докладно обговорили розвиток ситуації на фронті. Вдячний Сполученим Штатам за безпекову допомогу! Вона має тривати й нарощуватися. Це важливо для перемоги України", - йдеться у дописі політика.

Зеленський наголосив на важливості запровадження візових санкцій проти усіх громадян Російської Федерації.

"Також повинна посилюватися санкційна політика щодо країни-агресора. Одним з елементів такого тиску має стати запровадження візових обмежень для громадян РФ. Щоб росіяни відчули наслідки власної підтримки агресії проти нашої держави", - підкреслив він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вирішив удруге балотуватися на займану ним посаду та подав заявку на реєстрацію до виборчкому.

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