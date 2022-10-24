Зеленський змінив начальника КМВА на Сергія Попка: що про нього відомо

Раніше новий керівник КМВА був командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.
Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Попка новим начальником Київської міської військової адміністрації. На цій посаді він замінив Миколу Жирнова.
Відповідний указ про призначення № 733/2022 з'явився на сайті Офісу президента 24 жовтня.
Що відомо про Сергія Попка
Генерал-полковник Сергій Попко народився 1961 року в Києві. У 1982 році закінчив Київське вище загальновійськове командне училище. Служив командиром взводу, батальйону, командиром частини, начальником штабу механізованої дивізії. Після закінчення у 2002 році Національної академії оборони України, де пройшов підготовку оперативно-стратегічного рівня, служив на керівних посадах.
Також проходив службу в Республіці Ірак.
У 2016-2019 роках обіймав посаду командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.
Нагадаємо, головний військком Києва розповів, для чого в Україні проводять рейди після комендантської години і чи законно роздавати повістки поза домашньою адресою.
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