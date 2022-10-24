Зеленський змінив начальника КМВА на Сергія Попка: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Попка новим начальником Київської міської військової адміністрації. На цій посаді він замінив Миколу Жирнова.

Відповідний указ про призначення № 733/2022 з'явився на сайті Офісу президента 24 жовтня.

Що відомо про Сергія Попка

Генерал-полковник Сергій Попко народився 1961 року в Києві. У 1982 році закінчив Київське вище загальновійськове командне училище. Служив командиром взводу, батальйону, командиром частини, начальником штабу механізованої дивізії. Після закінчення у 2002 році Національної академії оборони України, де пройшов підготовку оперативно-стратегічного рівня, служив на керівних посадах.

Також проходив службу в Республіці Ірак.

У 2016-2019 роках обіймав посаду командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.

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