Зеленський вимагає встановити причини вибуху і пожежі в будинку під Києвом

"Причини трагедії повинні бути встановлені як можна швидше", — заявив президент України.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людини під час пожежі в багатоповерхівці під Києвом і зажадав встановити причини вибуху.

"Щирі співчуття у зв'язку із загибеллю людини в результаті вибуху в 5-поверхівці в Білогородці Київської області. Причини трагедії повинні бути встановлені як можна швидше", — заявив Зеленський в повідомленні в сервісі мікроблогів Твіттер.

Також він зажадав від місцевої влади та обласної державної адміністрації надати всю необхідну допомогу постраждалим і тим, хто був евакуйований зі своїх осель.

На ліквідацію аварії приїхали три пожежні машини, дві "швидкі" і екстрена служба газу. Площа загоряння була понад 600 квадратних метрів.

Що саме вибухнуло поки ще встановлюють, але поки відкидають версію про вибух газу, адже запаху не було. Місцеві розповідають, що струсонуло будинок сильно і голосно.

До лікарів звернулися всього 11 осіб. Три людини залишаються в лікарні. Всім іншим надана допомога на місці, в основному люди зверталися за отруєння чадним газом та опіками.

Зараз жителі досі залишаються біля будинку, де дотепер працюють рятувальники. Верхні поверхи горіли, а нижні були затопленні тоннами води. Тому зараз людей планують розмістити в місцевому клубі, хтось вже поїхав до рідних і друзів. Але чиновники обіцяють, що без нагляду житло людей не залишать, щоб не працювали вандали, повинна бути встановлена цілодобова охорона.

Читайте також:

Новини України: рік тому вибух на столичних Позняках зруйнував життя 40 родин

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання