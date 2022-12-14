Зеленський відреагував на ранкову російську атаку "шахедами" по Київщині (відео)

Зеленський звернувся до українців.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на ранкову російську атаку іранськими дронами "шахедами" по Київщині. За попередньою інформацією, всі 13 безпілотників збили Сили протиповітряної оборони.
Про це він розповів у своєму Телеграм-каналі.
Зеленський подякував українським захисникам та закликав громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
"Цей ранок терористи почали з 13 "шахедів". Попередньо, всі 13 збито нашими українськими ППО. Молодці, пишаюсь. Шановні громадяни, дякуємо ППО та не забуваємо про сирени", - сказав президент.
Нагадаємо, зранку 14 грудня російська армія атакувала Київщину іранськими дронами-камікадзе. Повітряну тривогу в регіоні оголосили близько шостої ранку. У результаті атаки в Шевченківському районі столиці чотири житлові будинки було пошкоджено. Також уламки від збитого дрона впали на одну адмінбудівлю.
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