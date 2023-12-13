Зеленський відреагував на масовану ракетну атаку по Києву та пообіцяв "відповідь"

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв "відповідь" за ворожу ракетну атаку на Київ.

Про це глава держави написав у соціальних мережах.

"Сьогодні (13 грудня - ред.) вночі було 10 балістичних ракет. Усі збито! Дякую нашим Повітряним силам і партнерам. Усім постраждалим надається допомога. Я дякую службам, які рятують, допомагають та ліквідовують наслідки. Будемо й надалі працювати, нарощуючи наші потужності для захисту. І вже маємо нові потужні домовленості. Працюємо над прискоренням постачання", - повідомив він.

Зеленський зауважив, що Україна домовилися із США працювати над збільшенням кількості систем ППО.

"Кожна додаткова система ППО важлива. Кожна партія ракет для систем ППО важлива. Це важливо для людей, важливо для міст і важливо для України. Бо це рятує життя! А Росія вкотре підтвердила своє звання ганебної країни, що випускає ракети вночі, бʼючи по житлових кварталах, дитячих садочках та енергетичних обʼєктах узимку. Відповідь на все це буде. Обовʼязково!", - запевнив він.

Нагадаємо, близько 03:00 Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Випустила по столиці 10 ракет. Уламки впали у різних районах. Внаслідок обстрілу постраждало до пів сотні людей.

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