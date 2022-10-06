Зеленський у Києві зустрівся з адміністратором Агентства США з міжнародного розвитку: про що йшлося

Президент України Володимир Зеленський 6 жовтня провів зустріч з адміністратором Агентства США з міжнародного розвитку Самантою Пауер.

Володимир Зеленський зустрівся з адміністратором Агентства США з міжнародного розвитку Самантою Пауер. Вони обговорили деталі програм, завдяки яким будуть розбудовувати в нашій державі безпечний простір.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

Як зазначається, під час зустрічі Володимир Зеленський та Саманта Пауер обговорили деталі конкретних програм, розроблених із метою розбудови в нашій державі безпечного простору.

Також йшлося про важливість реалізації Плану швидкого відновлення України.

“Вдячний за виділення Агентством 55 млн доларів США для підготовки інфраструктури теплопостачання України до зими під час протидії російській агресії. Для нас вкрай важливо мати такого союзника, як США, який є справжнім лідером із консолідації міжнародної підтримки України”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в Пентагоні вважають, що Україна почала досягати своїх стратегічних цілей у війні з Росією.

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