Зеленський розпочав у Києві зустріч з президенткою Єврокомісії та головним дипломатом ЄС (відео)

Після зустрічі відбудуться перемовини між українським президентом та представниками ЄС.

У Києві український президент Володимир Зеленський почав зустріч з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента та опублікувала відео зустрічі голови держави та представників ЄС.

"Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем, які прибули з візитом до нашої країни", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у пресслужбі ОП, після зустрічі відбудуться перемовини між Зеленським, Урсулою фон дер Ляє та Боррелем. Переговори відбудуться у вузькому колі. Після чого, очікується, голова держави та представники ЄС зроблять заяви для українських та іноземних ЗМІ й дадуть відповіді на їхні запитання.

Нагадаємо, 8 квітня до Києва з офіційним візитом прибули очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррел. Разом з українським прем'єром Денисом Шмигалем представники ЄС відвідали Бучу, де російські окупанти чинили звіртсва проти мирного населення.

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