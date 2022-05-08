Зеленський провів у Києві перемовини з президенткою Бундестагу ФРН: в ОП назвали теми зустрічі

Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Бундестагу ФРН Бербель Бас, яка прибула до Києва з офійним візитом.

Перед цим Бас мала зустріч з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Відео зустрічі Зеленського та Бас опублікувала пресслужба Офісу президента.

Український президент подякував президентці Бундестагу за візит у складний для країни час. Також глава держави подякував Бас за важливі проголосовані в Бундестазі рішення для України та висловив сподівання на підтримку Німеччини щодо майбутнього членства України в ЄС.

"Радий вітати вашу команду в Києві. Хочу сказати, в мирному Києві, тому що завжди Україна та Київ були дуже мирними, теплими. В принципі, як і та травнева погода. Але, на жаль, ми перебуваємо в активній фазі війни і тому приємно, що саме в такі складні дні Ви приїхали підтримати Україну, в особливі дні - дні війни на нашій землі. Зі свої сторони, хочу подякувати за підтримку у Бундестазі важливих для України речей, про нещодавно проголосовану резолюцію щодо підтримки України важкою зброєю... Також хочеться, щоб і Ви, і Бундестаг підтримали майбутню резолюцію щодо членства України в Євросоюзі", - звернувся Зеленський до президентки Бундестагу ФРН.

Зі свого боку, Бербель Бас подякувала Володимиру Зеленському за зустріч. Вона зазначила, що для неї дуже важливо саме 8 травня бути в Україні та мати можливість вшанувати пам’ять жертв Другої світової війни.

Нагадаємо, очільниу уряду України Денис Шмигаль провів зустріч із Бербель Бас, яка прибула до столиці 8 травня. Урядовці обговорили стратегічно важливі напрямки співпраці: зброю, санкції, фінанси та європейську перспективу.

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