Зеленський пригадав події на Банковій на початку повномасштабного вторгнення Росії

Президент України Володимир Зеленський розповів, що у перші дні повномасштабного вторгнення Росії, у Києві, на Банковій, було вузьке коло людей, які керували всіма процесами – від зброї, їжі, укріплень районів, оборони столиці.

Про це глава держави сказав у документальному фільмі "Щоденник Монастирського".

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"Просто було не так багато людей-менеджерів, які керували цим процесом. Всі інші зникли кудись, хтось поїхав, побіг, пішов. А потім всі вже повернулися і стали говорити, що було так або не так у той момент, коли нас було мало. Так от, коли нас було мало, думаю, що в той час і залишились тільки друзі", - розповів президент.

Володимир Зеленський також пригадав про роботу Дениса Монастирського, який 18 січня 2023 року загинув в авіакатастрофі у Броварах.

"Він був одним із цього кола дуже відповідальних людей, які не мають права через те, що у них відповідна посада, не тільки через те, що вони люблять Україну, вірять, і вони патріоти, а через те, що вони зобов'язані це робити", - резюмував президент.

Нагадаємо, Зеленський показав незвичайний подарунок від Дениса Монастирського під час війни (фото).

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