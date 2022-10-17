Зеленський показав наслідки атаки Києва дронами-камікадзе: відео з місця влучання у будинок

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожу атаку Києва дронами та влучання у житловий будинок.

Глава держави також опублікував відео з місця одного з влучань у столиці.

"Цілу ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення. Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є влучання у житловий будинок. Ворог може вдарити по наших містах, але нас йому зламати не вдасться. На окупантів чекає лише справедливе покарання й осуд майбутніх поколінь. На нас – перемога", - написав Зеленський.

Нагадаємо, вранці 17 жовтня Росія атакувала столицю України дронами-камікадзе. У Київській міській військовій адміністрації заявили, що станом на 09:00 зафіксували чотири влучання по Києву, зокрема і по житловому будинку.

Пізніше Віталій Кличко підтвердив, що у результаті атаки російськими дронами-камікадзе в Шевченківському районі столиці стався вибух в житловому будинку, з якого вдалося врятувати 18 людей. За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами. Рятувальні роботи тривають.

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