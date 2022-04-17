Зеленський назвав умову, за якої російські окупанти знову спробують піти на Київ

Зеленський не вірить ні російським військовим, ні російському керівництву.

Президент України Володимир Зеленський вважає, якщо Росії вдасться взяти під свій контроль Донбас, то немає гарантій, то вона не піде знову на Київ.

Таку думку голова держави висловив інтерв'ю CNN.

"Ось чому для нас дуже важливо не дозволити їм, стояти на своєму, тому що ця битва... вона може вплинути на хід всієї війни. Тому що я не довіряю російським військовим і російському керівництву. Тому ми розуміємо, що, те що ми їх відбили, і вони пішли, і вони тікали від Києва - з півночі, з Чернігова і з цього напрямку - це не означає, що якщо їм вдасться захопити Донбас, вони не прийдуть далі до Києва", - президент.

Також Зеленський запевнив, що Україна не хоче віддавати територію у східній частині країни, щоб припинити війну з Росією, а українські військові готові боротися з російськими військовим на Донбасі.

Як раніше повідомляли, заступниця міністра оборони Анна Маляр пояснила, чому Росія не починає новий наступ на Донбасі. За її словами, причина полягає в тому, що ЗСУ стримують військові підрозділи військових РФ.

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